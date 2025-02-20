1000 شقة.. فتح باب الحجز بالطرح الأول للوحدات السكنية في مدينة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة، اليوم الخميس، عن فتح باب الحجز للطرح الأول للوحدات السكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة، بحضور اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والنائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، وعدد من النواب بمجلس النواب، وبعض القيادات التنفيذية والأمنية بمدن القناة، وذلك بمبنى المارينا الجديدة شرق القناة.

في كلمته، أكد الفريق أسامة ربيع على الرؤية الاستباقية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للعمل على تعمير وتنمية سيناء كأولوية استراتيجية منذ عام 2014 والتوجيه بمضاعفة محاور العبور بين شرق القناة وغربها من عشرة محاور إلى ثلاثة وعشرين محورا بما يتيح سرعة وسهولة انتقال الأفراد والبضائع، ويفتح آفاقا اقتصادية غير مسبوقة.

وأوضح رئيس الهيئة أن مدينة الإسماعيلية الجديدة تعد أحد ثمار مسيرة التنمية الشاملة التي شهدتها شبه جزيرة سيناء، ببناء مجتمعات عمرانية متطورة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وربطها بشبكة مرافق حديثة وتجهيزها بكافة الخدمات الحكومية والتعليمية والطبية والاجتماعية والترفيهية، لتصبح جاهزة لاستقبال المواطنين وتسهم في تسريع وتيرة تعمير أرض الفيروز، وفتح آفاق أرحب للاستثمار.

وأوضح الفريق ربيع، أن مدينة الإسماعيلية الجديدة تعد واحدة من مدن الجيل الرابع التي تم تشييدها وفق المعايير التصميمية والإنشائية والتكنولوجية الحديثة وتعتمد على الطاقة المتجددة، مؤكداً أن المدينة تتمتع بسهولة الانتقال من وإلى مدينة الإسماعيلية عبر محاور عبور متعددة دشنتها قناة السويس على مدار السنوات الماضي لربط سيناء بالوادي، تشمل أنفاق تحيا مصر التي تمر أسفل المجرى الملاحي، والكوبري العائم الشهيد أحمد المنسى، بالإضافة إلى محور المعديات.

وأضاف الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تطرح المرحلة الأولى من الوحدات السكنية الخاصة بها أمام المواطنين والتي تشمل 1000 وحدة سكنية خاصة بالهيئة بمساحات مختلفة تتراوح بين 100 م2 و135 م2 و مساحة 165 م2 مشطبة بالكامل وجاهزة للتسليم، وذلك بآليات دفع ميسرة ضمن مبادرة التمويل العقاري لدعم الفئات متوسطة الدخل تحت مظلة البنك المركزي المصري و بالتعاون مع بنك قناة السويس لتمويل حجز الوحدات، وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي للهيئة في تمكين المواطنين من اقتناء سكن ملائم يتمتع بكافة الخدمات ذات الجودة العالية.