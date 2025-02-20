السجن المشدد لعاملين في أسيوط بعد سحل موظفة وسرقة حقيبتها

أسيوط ـ محمود عجمي:

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، عاملين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانتهما بسحل موظفة وسرقة حقيبتها وهاتفها المحمول في منطقة نزلة عبداللاه بمركز أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

تعود تفاصيل القضية رقم 28815 لسنة 2024 جنايات مركز أسيوط إلى تلقي معاون وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط، بلاغًا من أهالي منطقة نزلة عبداللاه، يفيد بضبط لصين بعد محاولتهما سرقة حقيبة وهاتف محمول من موظفة أثناء سيرها في الشارع.

انتقل إلى موقع البلاغ، معاون وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط، وتبين من المعاينة والفحص أن المجني عليها، "دعاء ع. م"، 29 عامًا، موظفة بإحدى الجامعات الخاصة، تعرضت لمحاولة سرقة من قبل المتهمين "أحمد م. إ"، 30 عامًا، و"أحمد ع. ت"، 27 عامًا، حيث كانا يستقلان دراجة نارية، وقاما بتهديدها بسلاح أبيض "مطواة" وسحلها في الشارع لاختطاف حقيبتها وهاتفها المحمول. بعد استغاثتها، تمكن الأهالي من ضبط المتهمين.

كشفت تحريات المباحث صحة أقوال المجني عليها، وتبين أن المتهم الأول سبق اتهامه في قضيتين، بينما المتهم الثاني سبق اتهامه في 29 قضية سرقة ومخدرات.