الشحات مبروك يفتتح معرض خيري في مدينة دسوق بكفر الشيخ- صور



كفر الشيخ- إسلام عمار:

افتتح بطل العالم في كمال الأجسام الشحات مبروك، أمس الأربعاء، معرض خيري لتوزيع الملابس على الأسر الأكثر احتياجًا نظمته إحدى الجمعيات الخيرية بمسقط رأسه مدينة دسوق في كفر الشيخ.

واستقبل عددًا كبيرًا من أبناء مدينة دسوق بطل كمال الأجسام بحفاوة بالغة عندما وطأت قدميه مكان القاعة التي أقيم فيها المعرض.

وتفقد مبروك رفقة مسئولي جمعية أصدقاء البيئة الخيرية جنبات المعرض الذي ضم ملابس وأحذية مختلفة ومتنوعة.

وقال جمال مكي، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة الخيرية بمدينة دسوق في كفر الشيخ، لـ"مصراوي"، إن تواجد بطل كمال الأجسام الشحات مبروك في المعرض الذي نظمته الجمعية بالتنسيق مع جمعية الأورمان في كفر الشيخ أسعد قلوب المترددين على المعرض.

ولفت إلى أن تواجده كان له بهجة خاصة أنه واحدًا من أبناء مدينة دسوق وقريب الصلة بعدد كبير من أهالي دسوق.

وأضافت هبة الدشاش، مدير الجمعية، أنه جرى عرض 5500 قطعة ملابس بمختلف المقاسات، والأنواع في المعرض لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بالمجان في إطار دعم الأسر المصرية الأكثر احتياجًا من أبناء مدينة دسوق.