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إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته القاصر في الغربية للمفتي

08:37 م الأحد 02 فبراير 2025

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الغربية - مروة شاهين:

قضت محكمة جنايات طنطا، اليوم الأحد، بإحالة أوراق المتهم بقتل زوجته القاصر إلى فضيلة المفتي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مستشفى المنشاوي بطنطا يفيد بوصول فتاة تُدعى "فاتن" تبلغ من العمر 14 عامًا، مصابة بإصابات خطيرة، وزعم زوجها أنها سقطت من أعلى سطح المنزل بعد اختلال توازنها. تم حجزها في العناية المركزة، لكنها فارقت الحياة.

وبينما شكّ الأهل في وجود شبهة جنائية، طلبوا عرض الجثة على الطب الشرعي الذي كشف عن وجود ارتطام في رأس الضحية بجسم صلب.

خلال التحقيقات والتحريات التي أجرتها مباحث كفر الزيات برئاسة الرائد أحمد شيحة، تبين أن الزوج قام بضرب وتعذيب زوجته بسبب تناولها طبق مكرونة دون إذنه.

تم القبض على الزوج وتحرير محضر بالواقعة، وعُرض على النيابة العامة التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات. تم إحالته لاحقًا إلى محكمة الجنايات التي قررت إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي.

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