محافظ قنا يُطلق إشارة بدء موسم عصير القصب بمصنع سكر نجع حمادي -صور

قنا- عبدالرحمن القرشي :

أطلق الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إشارة البدء لموسم عصير القصب لعام 2025 في مصنع سكر نجع حمادي، والذي يُعد أحد أقدم مصانع إنتاج السكر في الصعيد، حيث تم إنشاؤه في عهد الخديوي إسماعيل، وافتُتح عام 1897.

وخلال جولته داخل المصنع، تابع المحافظ مختلف مراحل العمل، بدءًا من عمليات الشحن والتفريغ والعصر والتسخين والمعالجة، مؤكدًا حرص الدولة على زيادة الإنتاج المحلي من محصول قصب السكر، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية متعددة الاستخدامات، حيث يدخل في إنتاج السكر والعسل الأسود والأعلاف والورق والأخشاب، فضلًا عن توفيره فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرا إلى أن المحافظة تدعم زراعة القصب من خلال التوسع في أنظمة الري الحديث واستخدام الشتلات، لزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.

وأضاف عبد الحليم، أن قنا تحتل المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية في إنتاج السكر، حيث تضم ثلاثة مصانع رئيسية في نجع حمادي، ودشنا، وقوص، فيما تبلغ المساحة المزروعة بالقصب حوالي 120 ألف فدان، ما يمثل 35% من إجمالي المساحة المزروعة بالقصب في مصر، بإنتاج سنوي يُقدَّر بنحو 3 ملايين طن من القصب الخام، أي ما يعادل 300 ألف طن من السكر.

من جانبه، أكد الكيميائي صلاح فتحي محمد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، على أهمية محصول قصب السكر باعتباره مادة أساسية تدخل في صناعات متعددة مثل السكر المبلور، والمولاس، والكحول، والخل، وحمض الخليك، وخميرة الأعلاف، مشيرًا إلى أن المصنع أتم استعداداته لموسم العصير عبر صيانة خطوط النقل (الديكوفيل)، وتجديد عربات نقل القصب، وتوسعة الطرق الداخلية والخارجية للمصنع، إضافة إلى تثبيت لوحات إرشادية لتسهيل دخول الجرارات المحملة بالقصب.