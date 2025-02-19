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محافظ المنوفية يحيل واقعة تزوير في محررات رسمية للنيابة العامة

11:56 ص الأربعاء 19 فبراير 2025

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

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المنوفية- أحمد الباهي:

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، واقعة تزوير جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها والتي تتمثل في وجود شبهة تزوير في محررات رسمية بخطابات استكمال أعمال بناء لعدد من المواطنين بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من رئيس الوحدة المحلية بمدينة سرس الليان، وتقرير الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة.

إذ اتضح من خلال التحقيقات وجود واقعة تزوير خطابات استكمال أعمال بناء بالمخالفة للقانون منسوب صدورها للمختصين بالوحدة المحلية بسرس الليان حال عدم صحة ذلك، مما ترتب على ذلك حصول هؤلاء المواطنين على مركز قانوني بدون وجه حق وتمكينهم من استكمال أعمال البناء بالمخالفة للقانون، وهو ما يعد جريمة تلاعب في محرر رسمي للحصول بذلك علي منفعة خاصة.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين، واتخاذ إجراءات رادعة حفاظًا على حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أنه لن يتهاون مع من يعبثون بمحررات رسمية بقصد إدخال الغش والتدليس ومحاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير شرعية.

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اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تزوير محررات رسمية
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