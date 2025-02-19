تقدم لخطبة فتاة وأسرتها رفضته.. العثور على جثة شاب مُنتحر في المنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

عثر أهالي إحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، مساء الثلاثاء، على جثة شاب معلقة بـ"شال"، حيث تم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بالعثور على جثة شاب يُدعى "أحمد.م.ت" (22 عامًا)، مشنوقًا داخل منزله. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدًا لعرض الجثمان على الطب الشرعي.

وأفادت مصادر أمنية بأن الشاب كان يعاني من أزمة نفسية بعد رفض أسرة فتاة تقدم لخطبتها، ما دفعه إلى الانتحار.

وفي هذا السياق، توفر الدولة خطوطًا ساخنة للدعم النفسي ومساندة من يعانون من اضطرابات نفسية أو ميول انتحارية، من بينها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة (08008880700 - 0220816831) والذي يعمل على مدار اليوم، بالإضافة إلى خط المجلس القومي للصحة النفسية (20818102).

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار يعد كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس، داعية إلى التعامل مع الحالات النفسية بجدية واللجوء إلى المتخصصين للعلاج والدعم النفسي.