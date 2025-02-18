إصابة أمريكي وكندي في حادث تصادم سيارتين على الصحراوي الشرقي بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

أصيب سائحان أجنبيان بكسور وكدمات متنوعة، مساء اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية بني خالد التابعة لمركز سمالوط شمال المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم سيارتين، وإصابة شخصين من جنسيات مختلفة.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة شخص يدعى " لي روبن كابنتر" 57 عامًا، أمريكي الجنسية، مصاب بكسر في الذراع الأيمن والحوض، وكدمات متفرقة في الجسم، و"جيفري جرين" 65 عامًا، كندي الجنسية، مصاب بكدمات طفيفة، وذلك أثناء توجههما إلى مطار أسيوط.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.