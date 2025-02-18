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قطع المياه عن إحدى قرى المنيا لمدة 8 ساعات

03:56 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

قطع المياه

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المنيا- جمال محمد:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن قطع المياه غداً الأربعاء، عن قرية الحوارته التابعة لمركز المنيا لمدة 8 ساعات.

وبحسب بيان الشركة فإن انقطاع المياه سيبدأ من الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً نظراً لإجراء أعمال صيانة وتعقيم بالخزان الأرضي للمحطة.

كما أشارت الشركة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب مجاناً للمناطق المتأثرة، وناشدت المواطنين والمخابز والمؤسسات الحيوية بالقرية توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

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