جامعة قناة السويس تطلق قافلة شاملة لتقديم خدمات طبية وزراعية وبيطرية مجانًا

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أطلقت جامعة قناة السويس قافلة شاملة إلى قرية چنيفه بحي الجناين بمحافظة السويس، ضمن جهودها لدعم المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بهدف تقديم الخدمات الطبية والزراعية والبيطرية والتوعوية لأهالي القرية.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، أن القافلة تأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة، انطلاقًا من مسؤوليتها في تقديم الرعاية الصحية والدعم التوعوي لسكان القرى الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة قدمت خدمات طبية متكاملة في مختلف التخصصات، إلى جانب التوعية الصحية والتربوية والزراعية، مؤكدةً أن الجامعة تحرص على تسخير كوادرها الأكاديمية والطلابية لخدمة المجتمع.

شملت الخدمات المقدمة خلال القافلة الخدمات الطبية من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج المجاني لـ739 مواطنًا، توزعت على تخصصات الجلدية (72 حالة)، العظام (97)، الباطنة (107)، الجراحة (16)، الرمد (80)، المسالك البولية (40)، الأنف والأذن (80)، النساء والتوليد (45)، طب الأسرة (60)، الأسنان (54)، والأطفال (88).

والخدمات البيطرية حيث تم الكشف على 732 حالة بيطرية، استفاد منها 100 مربي، مع تقديم الاستشارات البيطرية اللازمة.

تنظيم حملات توعوية استفاد منها 31 من الأمهات والأطفال والتلاميذ، تضمنت توعية الأمهات بأهمية متابعة الأبناء دراسيًا وتعزيز السلوكيات الإيجابية ،زيارة بساتين الفاكهة والحقول المزروعة، وتقديم الإرشادات للمزارعين، مع توزيع المبيدات الزراعية مجانًا على 19 مزارعًا لتحسين الإنتاج.

وشهدت القافلة، التي نُظمت تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود، مدير إدارة القوافل، إقبالًا واسعًا من الأهالي، ما يعكس نجاح الجامعة في تحقيق رسالتها المجتمعية وتعزيز جهود الدولة في دعم القرى الأكثر احتياجًا.







