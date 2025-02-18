جراحة نادرة لاستئصال ورم ضخم من مبيض سيدة خلال ولادة قيصرية بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

نجح فريق طبي بمستشفى قنا العام في إجراء جراحة نادرة لاستئصال ورم ضخم بالمبيض الأيمن لسيدة حامل في شهرها التاسع، وذلك خلال عملية ولادة قيصرية، تحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد الديب، مدير عام المستشفى.

بدأت القصة عندما تم تشخيص السيدة، وهي في الثلاثينات من عمرها ومن مدينة قنا، من قبل معهد الأورام بوجود ورم ضخم في المبيض الأيمن، وكانت تستعد للخضوع لجراحة استئصاله.

ولكن أثناء إجراءات التجهيز للعملية، فوجئت بحدوث حمل، مما استدعى متابعة دقيقة للحالة لضمان سلامتها وسلامة الجنين.

تولت متابعة الحمل الدكتور محمود عبد الرحيم داود، رئيس قسم النساء والتوليد، حيث ظلت الحالة مستقرة حتى وصلت إلى الشهر التاسع. وعندها تم إدخالها إلى مستشفى قنا العام، حيث تم تجهيزها لإجراء عملية ولادة قيصرية متزامنة مع استئصال الورم.

أُجريت الجراحة بواسطة الدكتور محمود عبد الرحيم داود – استشاري ورئيس قسم النساء والتوليد بمستشفي قنا العام والدكتور محمود القهيوي استشاري الجراحة العامة وجراحة الأورام وعضو الجمعية الأوروبية للأورام النساء EsGO والدكتور حسن عيد اخصائي النساء والتوليد والدكتور محمد صلاح زمالة الجراحة العامة والدكتورة هند شرقاوي والدكتورة عبير عبد الشكور أطباء قسم النساء والتوليد، كما أشرف على عملية التخدير الدكتور عادل علي – رئيس قسم التخدير الدكتور سامح شاكر – استشاري التخدير.

تمت ولادة الطفل بصحة جيدة، كما تم استئصال الورم بنجاح دون أي مضاعفات، وخرجت الأم من المستشفى بعد تماثلها للشفاء بحالة صحية مستقرة.

وأكد الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، أن هذا النجاح يعكس مستوى التقدم في الخدمات الطبية بالمستشفى، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي بذل جهدًا كبيرًا لضمان نجاح العملية والحفاظ على صحة الأم والطفل.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة النجاحات التي تحققها مستشفى قنا العام في تقديم رعاية صحية متميزة للمواطنين، بفضل الكفاءات الطبية المدربة والتجهيزات الحديثة التي تساهم في إجراء مثل هذه العمليات الدقيقة.

وأوضح الدكتور محمد الديب، مدير عام مستشفى قنا العام، أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا تكامل الجهود بين أقسام المستشفى المختلفة، حيث تم التنسيق بين أقسام النساء والتوليد والجراحة العامة والتخدير لضمان إجراء العملية بأعلى مستوى من الدقة والكفاءة.

وأشار إلى أن المستشفى يسعى دائمًا إلى توفير أفضل الخدمات الطبية للمرضى، مع الاستمرار في تطوير التجهيزات الطبية ورفع كفاءة الأطقم الطبية، مما يتيح إجراء مثل هذه الجراحات الدقيقة بنجاح.

وأكد أن المستشفى يحرص على متابعة المرضى بعد العمليات لضمان تعافيهم التام، مشيدًا بدور الفريق الطبي الذي بذل جهودًا كبيرة في التعامل مع هذه الحالة المعقدة، حتى تكللت بالنجاح التام، وخروج الأم والطفل بصحة جيدة.