تخريج الدفعة العاشرة لطلاب طب أسوان بحضور السكرتير العام المساعد (صور)

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أسوان - إيهاب عمران:

شهد اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، حفل تخرج الدفعة العاشرة من طلاب كلية الطب بجامعة أسوان، بحضور الدكتور محمد ذكي الدهشوري، عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الطلاب.

وقدم هاشم التهنئة للخريجين، مشيدًا بدور الجامعة كشريك أساسي في التنمية والبناء، ومؤكدًا أهمية تأهيل الكوادر الطبية بما يتماشى مع جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصحي.

كما شدد على ضرورة ربط التعليم بسوق العمل لمواجهة التحديات الراهنة، في إطار رؤية الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.