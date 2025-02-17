إعلان

تخريج الدفعة العاشرة لطلاب طب أسوان بحضور السكرتير العام المساعد (صور)

06:57 م الإثنين 17 فبراير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تخريج الدفعة العاشرة لطلاب طب أسوان
  • عرض 3 صورة
    تخريج الدفعة العاشرة لطلاب طب أسوان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران:

شهد اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، حفل تخرج الدفعة العاشرة من طلاب كلية الطب بجامعة أسوان، بحضور الدكتور محمد ذكي الدهشوري، عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الطلاب.

وقدم هاشم التهنئة للخريجين، مشيدًا بدور الجامعة كشريك أساسي في التنمية والبناء، ومؤكدًا أهمية تأهيل الكوادر الطبية بما يتماشى مع جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصحي.

كما شدد على ضرورة ربط التعليم بسوق العمل لمواجهة التحديات الراهنة، في إطار رؤية الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تخرج دفعة الطب كلية طب أسوان محافظة أسوان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان