العثور على جثة بالخانكة.. والمعاينة: "سقف البيت وقع عليه"

انهيار سقف ووفاة شخص في الخانكة

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه في انهيار سقف منزل بمركز الخانكة محافظة القليوبية اليوم الاثنين.

تلقى مأمور القسم إخطارا من إدارة شرطة النجدة بانهيار جزئي بمنزل بشارع عمر الريس.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بفريق إنقاذ بري تابع لإدارة الحماية المدنية وبالتنسيق مع مسؤولي مجلس المدينة.

تبين بالفحص انهيار سقف عقار مكون من طابق واحد مما أسفر عن حالة وفاة تم إيداعها ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.