أصابها بعاهة مستديمة.. المشدد 5 سنوات لمتهم بالاعتداء على فتاة بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطل لتعديه على طالبة وإصابتها بعاهة مستديمة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.

أحالت النيابة العامة المتهم "محمود.ع.م" 34 سنة، عاطل ، في القضية رقم 6325 لسنة 2024 أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2778 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 5/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ضرب المجني عليها شهد عمرو السعيد محمود - طالبة، بغير سبق إصرار أو ترصد فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها بأن تعدى عليه بأداة "عصا خشبية" بأحدث تأثير بالبصر النافع للعين اليمني الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق وقدت نسبة العاهة بخمسة وثلاثين بالمائة 35% على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "عصا خشبية" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.