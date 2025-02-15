بعد اختفاء 3 أيام.. العثور على جثة الشاب محمد عادل بالسويس والشرطة تبحث عن الجناة

السويس- حسام الدين أحمد:



تكثف مباحث السويس جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بمنطقة على امتداد طريق " السويس- القاهرة القديم"، وذلك بعد 3 أيام من اختفائه عقب خروجه من منزله متجها إلى عمله.



وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا يفيد العثور على جثة شاب بنطاق حي فيصل، عند نهاية مدينة السلام على امتداد طريق "السويس- القاهرة" القديم اتجاه القاهرة.



وأفادت المعاينة ومراجعة بلاغات التغيب أن الجثمان للشاب محمد عادل إسماعيل، يعمل بميناء السخنة، حيث استدعت الشرطة زوجة المجني عليه والتي حررت قبل 3 أيام محضر باختفائه ونشرت على عدة صفحات عن تغيب زوجها وفقد الاتصال به، وبالانتقال إلى ثلاجة حفظ الموتى تعرفت السيدة على جثمان المجني عليه وأكدت هويته، وعقب ذلك أبلغت والدة زوجها بالعثور على جثمانه.



وقالت السيدة إن زوجها المجني غادر قبل أيام المنزل متجها إلى عمله بميناء السخنة، وكان رفقه 2 من أقاربه من عائلة والدته، وحين تأخر عن توقيت عودته من الوردية، حاولت الاتصال به لكن هاتفه كان مغلق ولم تستطع الوصول إليه، كما علمت أن زوجها لم يصل ذلك اليوم إلى عمله ما دفعها لتحرير محضر باختفائه.



وقال شهود عيان من جيران والدة المجني عليه بقرية العمدة بحي الجناين، إن محمد عادل كان طيب الخلق، سمعته طيبة ولا يتذكروا أنه تشاجر في يوم ما مع أحد، نشأ يتيم الأب وربته والدته فأحسنت تربيته، وكان المجني عليه بارا بها.



وتداول المواطنين في السويس الأيام الماضية منشورات زوجته التي كانت تبحث عنه بعد اختفاءه، وعقب تداول خبر العثور على جثمانه ساد الحزن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالسويس، على مصير الشاب، لا سيما أن جرائم القتل قليلة في السويس مقارنة بالمحافظات المجاورة.