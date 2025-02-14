جامعة أسوان تشارك في فعاليات النسخة السادسة من ملتقى التراث العربي

من الفستان الأبيض إلى الكفن.. قصة دنيا الفتاة التي سرقوا منها الحياة والذهب

أسوان - إيهاب عمران:

شاركت جامعة أسوان في فعاليات النسخة السادسة لملتقى التراث العربي، الذي أقيم تحت شعار "تراثنا ميراثنا"، وذلك بمقر نادي كيما بأسوان، تحت إشراف الدكتور أشرف إمام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشهد الملتقى مشاركة واسعة من عدة جهات وهيئات ثقافية وتعليمية، حيث ضم معرضًا للحرف اليدوية والتراثية والمنتجات المتنوعة، مما يعكس أهمية الحفاظ على التراث العربي ويعزز الاهتمام المحلي بالتراث الثقافي الغني في أسوان.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن الملتقى يمثل فرصة للتعرف على ملامح التراث الشعبي بأسوان، حيث شمل معرضًا فنيًا نظمه طلاب كلية التربية النوعية، يعبر عن التراث الشعبي للمحافظة. كما تميزت مشاركة كلية الآثار بحضور الدكتورة فادية عطية، رئيس قسم الآثار الإسلامية، حيث ألقت الكلية عددًا من المحاضرات العلمية حول أهمية التراث.

وأضافت حنان حنا، رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية الإفريقية "أليكس لريادة الأعمال"، أن الملتقى أقيم برعاية جامعة أسوان ووزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع المؤسسة المصرية الإفريقية، مركز حضارة وتراث أسوان بجامعة أسوان، وكيان "سند شباب الصعيد". كما تضمنت الفعاليات عروضًا ثقافية وفنية متنوعة تعكس تنوع ثقافة وتراث المنطقة.

كما شهد الملتقى حضور القنصل السوداني في أسوان، الذي عبر عن تقديره للضيافة والترحيب الذي يلقاه الإخوة السودانيون في مصر تحت رعاية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي هذا الحدث في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الوعي بأهميته، خاصة في ظل التنوع الثقافي الذي تتمتع به محافظة أسوان.