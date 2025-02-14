مصرع سيدة سقط بها أسانسير داخل مزرعة دواجن بالقليوبية



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



لقيت ربة منزل، مصرعها إثر سقوط أسانسير رفع أعلاف داخل مزرعة دواجن بالوحدة المحلية بقرية الشقر بمدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، وجرى نقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد سعيد مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغا من "محمد س ع" 35 سنة، بوفاة زوجته إثر ادعاء اصطدامها بأسانسير رفع أعلاف مزرعة دواجن محل عملها بقرية تابعة للوحدة المحلية بالشقر.

انتقلت على الفور ضباط البحث الجنائي بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، وتبين من المعاينة والتحريات الأولية أن الجثة لـ ربة منزل تدعى أسماء م ع 27 عاما تعمل في مزرعة دواجن ملك عبدالرحمن الدسوقي سرحان 46 سنة، داخل قرية تابعة للوحدة المحلية بالشقر.

وأثناء عملها فى رفع الأعلاف في الطابق السابع، سقط أسانسير المزرعة بشكل مفاجئ، ولقيت مصرعها في الحال وجرى نقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصي داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وانتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.