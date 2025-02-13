القاتل ينتظر القرار.. تفاصيل جديدة في قضية قتل صاحب جراج التكاتك بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:



أحالت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، أوراق ربة منزل وصديقها إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد إدانتهما باستدراج صاحب جراج تكاتك إلى شقة الثاني لتعاطي المخدرات وممارسة الرذيلة، ثم قتله في قرية المطيعة بمركز أسيوط. وحددت المحكمة جلسة 8 مارس المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة الرئيس بالمحكمة، و حسين إبراهيم محمد نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود وقائع القضية رقم 9194 لسنة 2024 جنايات أبوتيج إلى بلاغ من "عواطف. ع. ذ" بتغيب زوجها "قرشي. ع. ح" بعد خلافات زوجية بينهما. وكشفت تحريات الرائد مصطفى جمال عبد الناصر، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أبوتيج، أن المجني عليه التقى بالمتهمة الأولى "نورة. م. أ" (38 عامًا) أمام جراج التكاتك الخاص به في أبوتيج، واتفقا على ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي وإعطائها مواد مخدرة.

استدرجت المتهمة الأولى المجني عليه إلى منزل المتهم الثاني "أحمد. م. م" (36 عامًا)، عامل خردة، في قرية المطيعة، حيث اتفق المتهمان على سرقته، وبعد تعاطي المخدرات، مارست المتهمة الأولى والمجني عليه الرذيلة في إحدى غرف المنزل، وعندما اكتشف المجني عليه سرقة المخدرات التي كانت بحوزته، طالب بإعادتها.

ترك المتهمان المجني عليه في المنزل بحجة إحضار المخدرات، وعندما عادا وجدا المجني عليه ينتظرهما، خشية افتضاح أمرهما، قام المتهم الثاني بخنق المجني عليه بقطعة قماش، بينما ضربته المتهمة الأولى بعصا خشبية على رأسه، مما أدى إلى وفاته.







