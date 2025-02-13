المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل في مدينة نويبع

جنوب سيناء - رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء "الدائرة الأولى"، في جلستها المنعقدة اليوم الخميس بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، على عامل لقيامة بالإتجار فى المواد المخدرة بميناء نويبع.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور أحمد عبد الحى وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق.

تعود أحداث الواقعة إلى أكتوبر الماضي، عندما وردت معلومات إلى جهاز مكافحة المخدرات بمنطقة سيناء الجنوبية والسويس فرع ميناء نويبع البحرى وخليج العقبة، تفيد بقيام محمد .س.ج.م 28 عاما، مقيم منطقة المزيتة بمدينة نويبع، بترويج المواد المخدرة على العملاء وخاصة الحشيش فى صورة البيع جملة ونصف جملة مستخدما سيارة ربع نقل بيضاء اللون تحمل لوحات رقم (ط ج ص - 9171 ) لترويج المخدرات.

وعقب تقنين الاجراءات، جرى إعداد كمين لضبط المتهم بمنطقة مساكن مبارك، وخلال استقلالية السيارة المذكورة، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 11 قطعة بنية الشكل كبيرة الحجم، ومبلغ 270 جنيها، وبتفتيش السيارة عثر بها، على 16 قطعة لمخدر الحشيش .

وبمواجهه بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المضبوط حصيلة البيع و المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، والسيارة تستخدم فى نقل المواد المخدرة وسرعة الهروب من أعين مكافحة المخدرات.

وجرى تحرير محضر برقم 2322 لسنة 2024 جنح نويبع، وبعرض المتهم على جهات التحقيق قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، مع التحفظ على السيارة، والمضبوطات، وجرى إحالة القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقيدت برقم 1390 لسنة 2024 كلى جنوب سيناء، وتحدد لها جلسة اليوم لتقضي المحكمة بحكمها السابق.