مصرع طفل صدمه جرار زراعي بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقى طفل مصرعه، متأثرًا بإصابته تحت عجلات جرار زراعي، بطهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طهطا إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "حمزة. ا" 5 أعوام جثة هامدة، وتبين من التحريات أنه أثناء لهو الطفل أمام منزل أسرته اصطدم به جرار زراعي قيادة "سيد. ع" 40 سنة عامل.

وجرى ضبط الجرار الزراعي وقائده، وبمواجهته أفاد بأنه فوجئ بالطفل أمامه، ولم يتمكن من مفاداته فاصطدم به عن طريق الخطأ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.