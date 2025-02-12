مركز العزيمة لعلاج الإدمان في الشرقية يحتفل بتعاف 70 حالة (صور)

الشرقية -ياسمين عزت:

شهد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، احتفالية مركز العزيمة لعلاج الإدمان والتأهيل بجامعة الزقازيق، بتعاف أول دفعة وتشمل 70 متعاف بعد استكمال البرنامج العلاجي والتأهيل وتماثلهم للشفاء، بجانب تكريم المؤسسين والداعمين للمركز، والباحثين الفائزين بجوائز البحث العلمي في مجال طب الإدمان.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحيكم للقارئ الشاب محمد إبراهيم، من العاملين بالمركز، ثم عرض فيديو عن المركز والذي يتكون من 5 طوابق بكل طابق ثلاثة أجنحة، ويشتمل على 120 سرير منهم 20 سرير إزالة السموم وعلاج أعراض الانسحاب، و100 سرير للتأهيل، بالإضافة إلى قاعات للأنشطة مثل قاعة الرسم والفنون الموسيقية والكمبيوتر وأجهزة بلاي ستيشن للترفيه، وورشة نجارة لتأهيل المرضى لسوق العمل.

كما يشمل قاعتين للأنشطة الرياضية وممارسة لعبة تنس الطاولة والبلياردو، وملعب كرة قدم ومطبخ ومطعم وكافتيريا على أعلى مستوى، وقاعة للمحاضرات تسع 100 شخص.

ويضم مبني مستقل للعيادات الخارجية به قسم للاستقبال وعيادتان وصيدلية، كما تم استعراض إنجازات مركز العزيمة للتأهيل وعالج الإدمان بجامعة الزقازيق خلال عام 2024، والتي تضمنت استقبال 502 مريض جديد ومتابعة 2091 حالة في العيادة الخارجية، وحجز 61 مريض في الداخلي، وإجراء 12 نشاط علمي يشمل محاضرات وورش عمل ودورات للأطباء والإخصائيين النفسيين، و3 ندوات توعية عن أخطار المخدرات لطلبة الجامعة، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء الفريق الطبي في أكثر من مؤتمر في مصر والخارج.

وألقى محافظ الشرقية كلمة أعرب فيها عن سعادته لتواجده بهذا الصرح العلمي الكبير والذي يُعد إضافة كبيرة للمراكز الطبية والعلاجية بالمحافظة، وقدم الشكر للشباب المتعافين لاتخاذهم القرار الصحيح بالتخلي عن الإدمان ونقلهم من اللا حياة إلى الحياة، وطالبهم بأن يكونوا سفراء لغيرهم في التوعية والتعريف بالمركز والذي يقدم خدماته بالمجان.

وتابع: "أنتم قهرتم مرضكم بعزيمة وإصرار وأتمنى لكم الاستمتاع بتعافيكم مدى الحياة، وسنكون داعمين ومساندين لكم في هذه المرحلة ونأخذ بأيديكم لمشاركتنا في بناء وتنمية الوطن فتجربتكم مصدر إلهام وعمل نحو تحقيق الأفضل، فبالإرادة والعزيمة تتغير الشخصية للأفضل وتصبح فاعلة في المجتمع".

وأضاف محافظ الشرقية أن احتفالية اليوم تمثل طوق نجاه ونجاح للمتعافين وأملاً للعودة إلى الحياة وممارستها بشكل طبيعي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة المواطن وتقدم البرامج العلاجية للمرضى للتعافي من الإدمان والعودة إلى الحياة بشكل طبيعي.

وثمّن دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تقديم الدعم اللازم لمركز العزيمه لعلاج الإدمان لتقديم خدمات علاجية وتأهيلية مميزة للمرضى والمتعافين، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في تكثيف الندوات التعريفية والتوعوية للوقاية من أضرار تعاطي المخدرات والمواد المخدرة لما تمثله من خطر داهم على الشباب والمجتمع.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووكيل وزارة الصحة، بالبدء في بحث إمكانية افتتاح وتشغيل مراكز وعيادات مصغرة لعلاج الإدمان والتعاطي بالمراكز والمدن والأحياء للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، مطالبًا المجتمع المدني بالمساهمة في هذا المشروع المجتمعي الكبير للحفاظ على الشباب ليكونوا فاعلين في بناء وتنمية المجتمع والحفاظ على الوطن.

ومن جانبه، رحب الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، بالحضور، معربًا عن سعادته بنتائج تلك الشراكة مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والتي أثمرت عن تعافي وعلاج 70 شاب، متمنيًا لهم حياه جديدة سعيدة.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن المركز يمثل نموذجًا للشراكة الناجحة بين الجهات البحثية والأكاديمية والتنفيذية في مواجهة وعلاج الإدمان والتعاطي والبحث العلمي، لافتًا إلى أن الصندوق لديه 11 مركز بمختلف المحافظات يشكل قيمة مضافة كبيرة لمكافحة وعلاج الإدمان وذلك بالمجان.

وأشار إلى أن الصندوق بالتعاون مع الشباب المتطوعين يمارس نشاطة التوعوي داخل 10 آلاف مدرسة، و26 جامعة بمختلف محافظات الجمهورية للوصول إلى أكثر الفئات عرضة لهذا الخطر الداهم.

وأهدى الدكتور عمرو عثمان، درعًا تذكاريًا لمحافظ الشرقية تقديرًا لدروة الداعم لكافة الصروح الطبية والبحثية بالمحافظة ولمجهوداته في الارتقاء بمستوى الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة.

تضمنت فعاليات الاحتفالية تكريم المؤسسين والداعمين للمركز والباحثين الفائزين بجوائز البحث العلمي في مجال طب الإدمان بمنحهم شهادات تقدير بالإضافة إلى تكريم الشباب المتعافين بمنحهم شهادات تكريم وميداليات تذكارية.

كما شهدت الفعاليات، قيام محافظ الشرقية ومرافقيه بافتتاح ملعب كرة قدم وورشة نجارة ومعمل لإنتاج الشموع، بالإضافة إلى تفقد غرف الإقامة الخاصة بالنزلاء والمغسلة وصالة اللياقة البدنية وملاعب تنس الطاولة والبلياردو والبلاي ستشين.

وفي نهاية الإحتفالية حرص محافظ الشرقية على التقاط صورة تذكارية مع الحضور، مؤكدًا استعداد المحافظة الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمثل هذه الصروح الطبية والبحثية بالمحافظة.