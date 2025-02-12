شنقته ورمته من على السطح.. سيدة تقتل شقيق زوجها بطريقة بشعة في بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقا لربة منزل بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامها على ما اقترفته، وذلك لاستدراجها شقيق زوجها "طفل"، وقتله خنقا بـ(حبل) ثم حاولت التخلص من جثمانه بإلقائه من سطح المنزل، بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهمة:- "أحلام أ ص م" 23 - المهنة ربه منزل - العنوان كفر عطا الله - مركز بنها - محافظة القليوبية، في القضية رقم 12559/ 2027 جنج مركز بنها، والمقيدة برقم 2969 لسنة 2024 كلى شمال بنها، لأنها في يوم 16 / 5 / 2024 بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية قتلت المجني عليه فارس أشرف حسن محمد، الطفل، شقيق زوجها، عمداً مع سبق الإصرار.

وأوضح أمر الإحالة، أن عزيمتها أعدت لهذا الغرض أداة (حبل) واستدرجته إلى مسكنها وما أن ظفرت به وأتتها الفرصة بينت النية وعقدت العزم على ارتكاب مشروعها الإجرامي لضغينة في نفسها، ونفاذا لما انعقدت عليه لتنفيذ مآربها حتى قامت بخنقه بأن لفت وأحاطت الحبل حول عنقه وقامت بجذبه من طرفيه قاصدة من ذلك إزهاق روحه ولم تتركه إلا بعد أن تأكدت من مفارقته الحياة، ثم حاولت التخلص من جثمانه بإلقائه من سطح المنزل فأحدثت به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنها أحرزت أداة "حبل" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحيازتها أو إحرازها دون مصوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية والمستخدم في الجريمة محل الاتهام السـابق على النحو المبين بالتحقيقات.