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تمهيدًا للإفراج عنه.. حمو بيكا يصل قسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية

03:24 م الأربعاء 12 فبراير 2025

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الإسكندرية – محمد عامر:

وصل مؤدي المهرجانات حمو بيكا، اليوم الأربعاء، إلى قسم شرطة الدخيلة قادمًا من السجن الجغرافي ببرج العرب تمهيدًا لإنهاء إجراءات الإفراج عنه بعد انتهاء مدة حبسه شهرين في القضية التي تتعلق بإقامة حفل دون ترخيص.

كان المدعو "محمد.م.م.م" وشهرته حمو بيكا صدر ضده حكم بالحبس واجب التنفيذ في القضية رقم 38209 لسنة 2018، و3995 لسنة 2019 قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية.

وبحسب أوراق القضية عرض المتهم وأذاع مصنف دون ترخيص في حفل، والتي قضت فيها المحكمة بالحبس لمدة شهرين مع الشغل، وسبق له الحبس من تاريخ 16 أبريل 2019 وحتى 30 أبريل 2019.

وعقب رفض الاستئناف وتأييد حكم حبسه شهرين جرى القبض على حمو بيكا بتاريخ 26 ديسمبر الماضي ونقله إلى السجن الجغرافي ببرج العرب غرب الإسكندرية، نفاذًا للحكم السابق المشار إليه والذي ينتهي مدة عقوبته في 12 فبراير الجاري.

كان مؤدي المهرجانات "حمو بيكا" أقام حفل يحمل اسم "وش غضب" في عام 2018 بمنطقة البيطاش بالإسكندرية دون تصريح، ما دفع نقابة المهن الموسيقية لتحرير محضر ضده.

وفي عام 2021، جرى الاستئناف على حكم أول درجة الذي قضى بحبس بيكا شهرين، ولكن جرى تأييد الحكم لاحقًا.

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حمو بيكا قسم شرطة الدخيلة الإسكندرية
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