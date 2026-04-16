سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الخميس

كتب : أحمد الخطيب

09:24 ص 16/04/2026

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الخميس 16-4-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4720 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6068 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7080 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8091 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 56640 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80910 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 251630 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 404550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.54% إلى نحو 4816 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

