أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 17 أبريل 2026 وحتى الثلاثاء 21 أبريل 2026، إذ تشير التوقعات إلى انخفاض تدريجي وطفيف في درجات الحرارة يتراوح بين 2 إلى 5 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس سيكون معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، بينما يكون حارًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة الجمعة

وأشارت التوقعات إلى نشاط للرياح يوم الجمعة 17 أبريل بسرعات تتراوح بين 40 و50 كم/س على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، بما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض المناطق.

فرص أمطار رعدية على مناطق متفرقة

أضافت الهيئة أن يوم الجمعة يشهد فرصًا لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، إضافة إلى مناطق من السلوم ومطروح وسيوة والعلمين.

وتوقعت الهيئة نشاطًا للرياح يوم السبت 18 أبريل على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة بالمناطق المكشوفة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

رياح متواصلة على جنوب البلاد حتى الثلاثاء

أوضحت الهيئة أن الفترة من الأحد 19 أبريل وحتى الثلاثاء 21 أبريل ستشهد نشاطًا للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على أن فصل الربيع يشهد تغيرات سريعة في خرائط الطقس، ما يستدعي المتابعة المستمرة للتحديثات الصادرة عنها.

