أصدرت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، قرارًا بتكليف المهندسة إيمان صبر مفتاح مساعدًا للمحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات والمبادرات، وذلك نقلًا من موقعها مديرًا لفرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، مع تعيين المهندسة أسماء بصيط محمد مديرًا لفرع هيئة الأبنية التعليمية، بالتنسيق مع اللواء يسري عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

إعادة توزيع المسؤوليات

يعكس القرار توجهًا واضحًا لدى محافظ الوادي الجديد نحو إعادة ترتيب الملف التنفيذي المرتبط بالشئون الهندسية، بما يضمن سرعة المتابعة ورفع كفاءة الأداء داخل القطاعات الخدمية. كما يعكس حرص المحافظة على منح كوادر فنية وهندسية شابة أدوارًا أكبر في إدارة المشروعات التنموية، خاصة أن الشئون الهندسية تمثل أحد أهم الملفات المرتبطة بحياة المواطنين اليومية.

دعم الصف الثاني من القيادات

ويأتي القرار، بحسب ما أعلنته المحافظة في بيان لها، في إطار خطة أوسع تستهدف تصعيد الصف الثاني من القيادات، وإعداد عناصر مؤهلة لقيادة العمل التنفيذي خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت محافظ الوادي الجديد، في بيان لها، مساء اليوم، الدفع بكفاءات قادرة على متابعة المشروعات التنموية والمشروعات الخدمية ميدانيًا، بما ينعكس على جودة التنفيذ، وسرعة الإنجاز، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي في الوادي الجديد.