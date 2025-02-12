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بينهم شقيقان.. 3 مصابين في تصادم موتوسيكل وأتوبيس بالشرقية

02:03 م الأربعاء 12 فبراير 2025

إسعاف أرشيفية

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الشرقية - ياسمين عزت

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات إثر وقوع تصادم أتوبيس بموتوسيكل في طريق "أولاد سيف -بلبيس" بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يشير إلى إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس 26 راكب وموتوسيكل بطريق أولاد سيف بلبيس.

وتبين من التحريات الأولية بعد انتقال قوة أمنية إلى موقع الحادث إصابة كلا من "شامل.ع" 40 سنة، وشقيقه "هاني.ع" 50 سنة، و"أحمد.ف" 35 سنة، من اولاد مهنا بمركز بلبيس.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي وجرى تقديم الرعاية الطبية لهم. تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها والوقوف على أسبابها.

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الشرقية حادث تصادم تصادم أتوبيس بموتوسيكل
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