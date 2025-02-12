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جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية على مخابز المنصورة: أي فرن يتلاعب في الأوزان سيغلق فورًا

01:11 م الأربعاء 12 فبراير 2025
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  • عرض 5 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية على مخابز المنصورة
  • عرض 5 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية على مخابز المنصورة
  • عرض 5 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية على مخابز المنصورة
  • عرض 5 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية على مخابز المنصورة
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الدقهلية- رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جولة مفاجئة لعدد من الشوارع بنطاق حي شرق المنصورة تفقد خلالها عدد من الشوارع والمخابز، موجها رئيس حي شرق المنصورة بتكثيف أعمال النظافة بمنطقة وسط المدينة في ميت حدر وشارع حسين بيك وعزبة عقل.

شملت الجولة أحد المخابز بمنطقة ميت حدر، ومخبز سياحي وجرى التنبيه عليه الالتزام بالوزن المحدد، مشيرا إلى أن أي فرن يتجاوز الوزن سيتم غلقه على الفور، كما قام بالمرور على فرن الأمانة، وفرن أحمد فاروق، ومخبز العوضي بمنطقة عزبة عقل.

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين بتكثيف الرقابة على المخابز والأفران والتأكد من الالتزام بالأوزان المحددة للرغيف، وعدم تجميع البطاقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة وجود مخالفات، حفاظا على المال العام المخصص للدعم.

كذلك تفقد محافظ الدقهلية حالة النظافة العامة بعدد من الشوارع شملت شارع بنك مصر ومنطقة ميت حدر وعزبة عقل وشارع سعد الشربيني، وشدد على استمرار رفع مستوى منظومة النظافة وعمل شركات النظافة على مدار الثلاث ورديات اليومية.

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