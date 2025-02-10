الأقصر تستعد لشهر رمضان بخطة متكاملة لضبط الأسواق

الأقصر - محمد محروس:

أعلنت محافظة الأقصر عن خطة متكاملة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية والخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة من خلال معارض "أهلًا رمضان"، التي ستُقام في مختلف مراكز المحافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى التوسع في المنافذ التابعة لوزارة التموين والجمعيات الاستهلاكية.

كما وجه المحافظ بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، إلى جانب تكثيف الحملات الصحية والبيطرية لضمان سلامة المنتجات الغذائية.

وفي إطار الاستعدادات الخدمية، تم رفع درجة الاستعداد في المستشفيات والوحدات الصحية، وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات، إضافة إلى تعزيز الإنارة في الشوارع والميادين الرئيسية لاستقبال الشهر الكريم في أجواء آمنة ومريحة للمواطنين.

يُذكر أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر تواصل جهودها لضمان استعداد تام لاستقبال رمضان، بما يحقق راحة المواطنين ويضمن توفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة.