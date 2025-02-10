مصرع طفلة صدمها ميكروباص على طريق عمومي في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقيت طفلة مصرعها، في حادث سير، اليوم الاثنين، بقرية تابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفلة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تبين وفاة الطفلة مريم إبراهيم هاشم، 6 أعوام، بعد أن صدمها ميكروباص بالطريق العمومي بقرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة.

جرى نقل جثة الطفلة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة بعد تحرير محضر بالحادثة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.