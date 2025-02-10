سلع مخفضة ولحوم بـ300 جنيه للكيلو.. استعدادات أسوان لمعارض أهلا رمضان -صور

أسوان – إيهاب عمران:

ترأس اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، الإجتماع التنسيقي للتجهيز لافتتاح سلسلة معارض " أهلاً رمضان " بمختلف المراكز والمدن، بتخفيضات تصل إلى 30 % لبيع السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية من اللحوم بسعر 300 جنيه للكيلو، وأيضاً الدواجن، فضلاً عن الخضروات والفاكهة والبقوليات والياميش، وكذا الـ 7 سلع أساسية المدرجة طبقاً لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وكلف محافظ أسوان، الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من تجهيز المنافذ لافتتاح معارض " أهلاً رمضان " بشكل متتالى بدءاً من الأسبوع المقبل بمدن أسوان ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو، مع تجهيز أماكن لإفتتاح نفس النموذج من المعارض بمدن السباعية و البصيلية و الرديسية وكلابشة.

وأوضح، أن القطاعين الحكومى والخاص يشاركان في هذه المعارض، من أجل خلق روح التنافس التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى، من خلال توفير السلع الإستهلاكية بأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها بالسوق المحلي مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية ودعماً للأسر الأكثر احتياجاً بمختلف أنحاء المحافظة.