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غياب جماعي لـ 76 معلماً في مدرسة بسوهاج.. تحقيق عاجل -صور

12:44 م الإثنين 10 فبراير 2025
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  • عرض 4 صورة
    غياب جماعي لـ 76 معلماً في مدرسة بسوهاج
  • عرض 4 صورة
    غياب جماعي لـ 76 معلماً في مدرسة بسوهاج
  • عرض 4 صورة
    غياب جماعي لـ 76 معلماً في مدرسة بسوهاج
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أحال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، 76 معلمًا بمدرسة سوهاج الثانوية المعمارية، من إجمالى 181 معلمًا ومعلمة بالمدرسة للتحقيق الفورى؛ لتغيبهم عن العمل الأمر الذي أدى إلى عدم انضباط العملية التعليمية بالمدرسة.

جاء ذلك خلال متابعته انتظام الدراسة بالمدرسة برفقة صبرى شعبان مدير إدارة التعليم الصناعي بالتعليم الفني بديوان المديرية، وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على ضرورة المتابعة اليومية لكشوف حضور وغياب الطلاب وتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بإرسال إنذارات فصل الطالب الذى يتعدى نسبة الغياب القانونية.

وأوضح السيد، أنه بمتابعة المدرسة تبين ارتفاع نسبة غياب الطلاب والبالغ عددهم 843 طالبًا من إجمالى 974 طالبًا، الأمر الذى أثر سلبيًا على العملية التعليمية والتدريبية للطلاب القائمة على الدراسة العملية والنظرية داخل ورش المدرسة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج خلال لقائه مع الطلاب على ضرورة الاستفادة الكاملة والمشاركة الفعالة بمختلف الأنشطة الدراسية خلال اليوم الدراسي؛ لتحقيق أعلى مستوى من التفوق الدراسي علميًا وعمليًا، ما يمكنهم من اكتساب المهارات الأساسية التي يتطلبها سوق العمل؛ تنفيذًا لخطة الدولة و الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني، والذي يعد إحدى قاطرات التنمية الاقتصادية للنهوض بالصناعة الوطنية.

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غياب جماعي للمعلمين سوهاج مدرسة سوهاج الثانوية المعمارية
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