تفاصيل استعدادات جنوب سيناء لشهر رمضان.. عدد المعارض وأسعار السلع

جنوب سيناء - رضا السيد :

تستعد محافظة جنوب سيناء، لإقامة معارض "أهلا رمضان" بكافة المدن، والمقرر أن تستمر منذ منتصف الشهر الجاري حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

وقال الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، إنه جارِ التنسيق لإقامة 3 معارض رئيسية، و 5 معارض فرعية، بجانب توفير كافة السلع الغذائية وياميش رمضان في المنافذ التابعة لمديرية التموين بأسعار مخفضة، وبكميات كبيرة تستمر على مدار شهر رمضان، إضافة إلى توفير احتياجات عيد الفطر المبارك.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أنه جرى توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة، والدواجن بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن السلع الغذائية وياميش رمضان يجري بيعها بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة تتراوح ما بين 20 و30%.

ومن جانبه، قال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إنه جرى توفير 6 طن لحوم طازجة لطرحها للمواطنين بسعر 285 جنيها للكيلو، و 20 طن دواجن مجمدة سعر الكيلو 135 جنيها، بواقع 3 آلاف كرتونة، مشيرا إلى أنه سيجري توفير كميات أخرى على مدار شهر رمضان، تنفيذا لتوجيهات وزير التموين، ومحافظ جنوب سيناء.

وأكد وكيل الوزارة، أنه سيجري إقامة 3 معارض "أهلا رمضان" رئيسية بمدن طور سيناء، شرم الشيخ، ودهب بالتنسيق مع الغرفة التجارية، إضافة إلى إقامة 5 معارض أخرى فرعية بمدن "رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، نويبع، سانت كاترين"، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المدن.

وأشار إلى أنه جاري توفير كافة أنواع السلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار منخفضة داخل المنافذ التابعة للمديرية "دلتا ماركت" والبالغ عددها 28 منفذا على مستوى كافة مدن المحافظة، إضافة إلى ضخ كميات من السلع الغذائية واللحوم للوديان والتجمعات البدوية بأسعار مخفضة.