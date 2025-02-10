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إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق "شبرا - بنها" الحر

10:49 ص الإثنين 10 فبراير 2025

انقلاب سيارة ميكروباص - ارشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الحر "شبرا - بنها"، اتجاه محافظة القاهرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الحر "شبرا - بنها"، مما أدى إلى إصابة عددا من المواطنين وحدوث شلل مرورى بالطريق.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إلى موقع الحادث وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة 7 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الحر "شبرا -بنها" بمحافظة القليوبية اتجاه محافظة القاهرة.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم، ورفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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