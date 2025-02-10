مقتل شاب على يد آخر في المحلة الكبرى بسبب إيجار كافتيريا

الغربية- مروة شاهين:

توفي شاب في العقد الثالث من العمر، بطلق ناري علي يد آخر أثناء سيره في الطريق العام بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وذلك بسبب خلافات بينهما على ايجار إحدى الكافتيريات.

كانت مديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بوفاة شاب في العقد الثالث من العمر، متأثرا بإصابته بطلق ناري علي يد آخر بسبب خلافات بينهما.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، وفاة شاب يدعى "أحمد م" يبلغ من العمر 23 عاما، متأثرا بإصابته بطلق ناري علي يد آخر إثر خلافات بينهما على ايجار إحدى الكافتيريات.

وجرى نقل الشاب الى المستشفى لمحاولة إنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصولة، وجرى التحفظ على الجثة داخل مستشفى المحلة العام.

وبعمل الأكمنة الثابتة والمتنقلة أمكن ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري " طبنجة" وتم اقتياده الي ديوان عام قسم شرطة أول المحلة، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.