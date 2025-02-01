"جاب لمراته تورته ليصالحها".. والد زوج ميكب ارتست المحلة يكشف تفاصيل انتحار نجله

الغربية ـ مروة شاهين:

كشف والد الشاب الراحل محمد طارق، زوج الميكب ارتست نورا بلال، والذي أقدم على الانتحار صباح اليوم السبت، بسبب خلافات بينه وبين زوجته، أن نجله انهي حياته من شرفة منزلهم بشارع نادى الشرطة بالمحلة الكبري قفزا من الدور السادس.

وأشار الأب إلى أن الواقعة حدثت في منزل أسرته وليست منزل الزوجية، قائلا: " محمد كان بينه وبين زوجته خلافات وبقالهم أسبوعين في مشكلة كبيرة بينهم وأنا رحتلها عشان أحل الخلاف، وابني كان جايب تورته وراح يصالحها علشان أولاده لأن الخلاف طبيعي زي أي زوجين ومسيرهم يتصالحوا".

وأضاف والده أنه تفاجئ بقيام نجله بالقفز من شرفة المنزل قائلا:" كان قاعد معانا وبنتكلم وفجأة قام دخل البلكونة وتفاجئنا أنه رمى نفسه نزلنا وحاولنا نسعفه لكن مقدرناش".

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي، بسقوط شاب من الدور السادس من شرفة منزلها .

انتقلت قوات الأمن وسيارة إسعاف الي محل البلاغ، وتبين وفاة شاب يدعي "محمد طارق " 39 عام، إثر سقوطه من الطابق السادس، وأُخطرت النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحويل الجثمان الى مستشفى المنشاوي العام بطنطا وانتداب خبراء الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة .

تعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال متخصصين.

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