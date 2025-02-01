إعلان

"أكلوا بطاطس".. إصابة 6 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

01:47 م السبت 01 فبراير 2025

تسمم غذائي - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة فاسدة "بطاطس"، داخل منزل الأسرة بمدينة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "عمر.م.ب"، 35 عامًا، و زوجته "هدير. ج.ع"، 32 عامًا، وأبنائهما "آية "، 7 أعوام، و "أحمد"، 8 أعوام، و "سيليا"، عامين، و "هدير"، عام واحد، إلى مستشفى بني سويف التخصصي، مصابين بمغص وقيء، واشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم بطاطس فاسدة بمنزلهم بمدينة بني سويف.

جرى عمل الإسعافات الأولية لهم، وسحب عينة قيء لبيان أسباب التسمم، و حجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسمم غذائي مديرية أمن بني سويف مستشفى بني سويف التخصصي بطاطس فاسدة إصابة 6 أشخاص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أول تحرك من وزارة الزراعة في واقعة هجوم أسد الفيوم على حارسه

إعلان

إعلان

عاجل| حقيقة تأجيل الترم الثاني لمدة أسبوع.. مصدر بالتعليم يكشف التفاصيل
"4 بنات اتيتموا".. ابن عم ضحية أسد الفيوم: كان بيعامله كأحد أطفاله وغدر به