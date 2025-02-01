"أكلوا بطاطس".. إصابة 6 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة فاسدة "بطاطس"، داخل منزل الأسرة بمدينة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "عمر.م.ب"، 35 عامًا، و زوجته "هدير. ج.ع"، 32 عامًا، وأبنائهما "آية "، 7 أعوام، و "أحمد"، 8 أعوام، و "سيليا"، عامين، و "هدير"، عام واحد، إلى مستشفى بني سويف التخصصي، مصابين بمغص وقيء، واشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم بطاطس فاسدة بمنزلهم بمدينة بني سويف.

جرى عمل الإسعافات الأولية لهم، وسحب عينة قيء لبيان أسباب التسمم، و حجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.