كشفت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد والطاقة، أن مضيق هرمز يمثل نقطة اختناق حيوية جعلت شرايين الطاقة العالمية تحت ضغط مباشر.

وأضافت علي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التصريحات المتضاربة بين الجانبين الأمريكي والإيراني ترفع أسعار النفط والغاز الأوروبي، وتسبب خسائر كبيرة في الأسواق.

وأشارت أستاذة الاقتصاد والطاقة إلى أن الاقتصاد العالمي أصبح رهينة سياسية بين فكي إيران وأمريكا، وأن الملفات الاقتصادية أصبحت خاضعة للتوترات الجيوسياسية.

وأوضحت أن المنشآت النفطية تحتاج إلى عامين حتى تستعيد عافيتها، وأن هناك فجوة نفطية تصل إلى 13 مليون برميل وفجوة غازية كبيرة.

وشددت الدكتورة وفاء علي على أن ثلث إمدادات الغاز الطبيعي في العالم توقفت، وأن 17% من إنتاج قطر الذي كان يغذي العالم تعطل، مما يشكل تهديدا وجوديا للاقتصاد العالمي.