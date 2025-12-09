إعلان

غدًا وبعد غد.. تعليق الدراسة في بعض مدارس أسوان

كتب : إيهاب عمران

02:55 م 09/12/2025
أعطى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توجيهاته باعتبار يومي الأربعاء والخميس القادمين إجازة لطلاب المدارس التي تقع مقارها داخل لجان الانتخابات البرلمانية، والمقرر انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولى منها يومي 10 و11 ديسمبر الجاري.

وجّه المحافظ مسئولى مديرية التربية والتعليم بإعداد جداول مرنة وخطط لتعويض الدروس الدراسية لضمان استكمال المناهج دون أي تأخير، مع متابعة التطبيق الفعلي لذلك في جميع المدارس المعنية.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى حرص المحافظة على إنهاء كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الماراثون الانتخابي الذي سيُجرى داخل 3 دوائر انتخابية تضم مراكز أسوان ونصر النوبة وإدفو، بواقع مقعد لكل دائرة، وبإجمالي 152 لجنة فرعية.

وأوضح المحافظ تفاصيل الدوائر كالتالي:

الدائرة الأولى بمركز أسوان: 54 لجنة فرعية، بطاقة تصويتية إجمالية 417,851 ناخبًا.

الدائرة الثالثة بنصر النوبة: 43 لجنة فرعية، بطاقة تصويتية إجمالية 81,745 ناخبًا.

الدائرة الرابعة بمركز إدفو: 55 لجنة فرعية، بطاقة تصويتية إجمالية 337,135 ناخبًا.

وأشار المحافظ إلى أنه في حالة الإعادة لهذه الجولة من الانتخابات، ستكون يومي 3 و4 يناير وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان اللواء الدكتور إسماعيل كمال قد أجرى صباح اليوم جولة تفقدية على مقار اللجان الانتخابية بمدينة أسوان للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين.

