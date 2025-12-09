الأقصر - محمد محروس:

أعلن اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، أن اللجنة المشكلة لتقسيم المناطق المؤجرة على مستوى المحافظة اعتمدت في أعمالها على معايير محددة وفقًا لأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2789) لسنة 2025.

وأوضح السكرتير العام أن تحديد القيمة الإيجارية الجديدة سيتم وفق تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: «متميزة»، و«متوسطة»، و«اقتصادية»، بحيث تصل إلى 20 مثلاً من الأجرة الأصلية، وبحد أدنى 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

وفي هذا السياق، اعتمد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، أعمال اللجنة المشكلة لتقسيم المناطق المؤجرة على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم (164) لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأكد محافظ الأقصر أن اللجنة أنهت أعمالها خلال 53 يومًا فقط، قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر، لتكون الأقصر من أوائل المحافظات على مستوى الجمهورية التي تنتهي من أعمالها قبل الموعد المحدد، مشيدًا بجهود أعضاء اللجنة وسرعة إنجازهم للمهام الموكلة إليهم.

وأشار محافظ الأقصر إلى أن أعمال اللجنة تم اعتمادها رسميًا بموجب القرار رقم (722) لسنة 2025، مؤكدًا أنه جرى رفع الخطاب النهائي إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لنشر القرار بالجريدة الرسمية وفقًا للإجراءات المنظمة.