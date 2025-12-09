300 لجنة جاهزة لإجراء انتخابات النواب في 4 دوائر بالبحيرة غدًا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الانتهاء من كافة الاستعدادات لإجراء انتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي 10 و11 ديسمبر الجاري بأربعة دوائر بالبحيرة.

وأضافت عازر، أن جميع المقار الانتخابية جرى تجهيزها بالكامل لتوفير أعلى درجات الراحة والتنظيم للناخبين، مع التأكد من جاهزية الممرات الخاصة بكبار السن وذوي الهمم، ورفع مستوى النظافة داخل اللجان ومحيطها بما يهيئ مناخًا آمنًا ومنظمًا يسهّل على المواطنين ممارسة حقهم الدستوري.

كما أشارت إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مع تحقيق تنسيق كامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منضبط وآمن.

وأضافت أن غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة مستمرة في الانعقاد على مدار الساعة بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة سير الانتخابات ورصد الشكاوى والبلاغات الواردة واتخاذ الإجراءات الفورية للتعامل معها بما يضمن انتظام العملية الانتخابية.

وأكدت أن جميع الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإجراء انتخابات تليق بإرادة الشعب.

وتجرى الانتخابات في أربع دوائر انتخابية تشمل الدائرة الرابعة (رشيد – المحمودية – الرحمانية)، والدائرة الخامسة حوش عيسى، والدائرة السادسة الدلنجات، والدائرة التاسعة (كوم حمادة - بدر)، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية يبلغ 271 مركزًا بإجمالي 300 لجنة، فيما يبلغ عدد الناخبين مليون و515 ألفًا و410 ناخب وناخبة.