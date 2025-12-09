زراعة الوادي الجديد: علاج 59437 نخلة ضد السوسة الحمراء

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن علاج 59437 نخلة ضد حشرة سوسة النخيل الحمراء على مستوى مراكز المحافظة الخمسة الإدارية.

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن معدلات إصابة النخيل بالمحافظة انخفضت عن العام الماضي حيث بلغ عدد الإصابات العام الماضي 39618 نخلة في عام 2024 بينما وصل عدد النخيل المصاب عام 2025 إلى 21051 نخلة بسبب الجهود المكثفة التي تبذلها المديرية في إطار مبادرة المكافحة التي أطلقها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد لمواجهة هذه الحشرة من خلال توفير لوجستي ومادي ودعم صندوق مكافحة آفات النخيل بالمحافظة.

وأضاف المرسي، أن المديرية توفر كافة مستلزمات المقاومة لهذه الحشرة خاصة المبيدات والكبريت الزراعي مع توفير ماكينات الرش وتدريب المزارعين على اكتشاف الإصابة في مراحلها المبكرة وطرق العلاج والمقاومة نظرا لما يمثله محصول البلح كمحصول استراتيجي لمزارع المحافظة.