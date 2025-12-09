جنوب سيناء تستقبل لجنة وزارية لتحكيم مسابقة المكتبات النموذجية

غدًا وبعد غد.. تعليق الدراسة في بعض مدارس أسوان

استقبلت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، لجنة وزارية لتحكيم مسابقة المكتبات النموذجية على مستوى الجمهورية، تضمنت الدكتور خالد بدر الدين خالد، وسوريا محمود محمد، وإيهاب حسنى زبيدة، والدكتورة سالي سيد محمد.

وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المكتبات النموذجية تعد شريكًا فاعلًا للمعلم داخل المدرسة، وتسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية، فضلًا عن دورها في دعم الأنشطة الثقافية والإعلامية، وغرس حب القراءة والانتماء للهوية الوطنية.

وتواجدت اللجنة وفقًا للجدول المحدد من الوزارة بمدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية، ومدرسة الزهور الثانوية بنات بإدارة طور سيناء التعليمية، وكان في استقبالها سامي الجندي، مدير الشئون التنفيذية بالمديرية، ولبنه نايل، موجه عام المكتبات، وأيمن كشك، مدير مدرسة رفاعة الطهطاوى الابتدائية، وأمال صبحى، مدير مدرسة الزهور الثانوية بنات

كما شهد فعاليات التحكيم أحمد غيث، مدير ادارة الطور التعليمية، وعددًا من مجلس أمناء إدارة الطور برئاسة المهندس عبد السميع أبو العلا، وعدد من أخصائي المكتبات بإدارة الطور .