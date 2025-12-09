فصل طالب بتربية رياضية بالمنوفية بعد حديثه مع الدكتور بطريقة غير لائقة

أصدرت كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بفصل طالب مقيد بالفرقة الأولى لمدة شهر، بعد ثبوت مخالفته للتعليمات الجامعية وقواعد السلوك داخل الحرم الجامعي.

وأوضح قرار عميد الكلية، أنه بالاطلاع على أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تنظيم الجامعات، وما انتهت إليه التحقيقات، ثبت قيام الطالب بتجاوزات خلال واقعة حدثت داخل الكلية، إذ تعامل مع مدرس مساعد بأسلوب غير لائق، بما يخالف اللوائح المنظمة للعملية التعليمية.

وأشار القرار إلى إحالة الواقعة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع إخطار الطالب وولي أمره وكافة الجهات المختصة، وحفظ نسخة من القرار بملف الطالب.

وأكدت الكلية أنه أعلن القرار بلوحة الإعلانات الرسمية، ونشره على الموقع الإلكتروني، في إطار الحرص على تحقيق الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، والحفاظ على الاحترام المتبادل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب.