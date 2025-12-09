قبل ساعات من انطلاق الإعادة.. محافظ أسوان يتفقد لجان الانتخابات

أسوان – إيهاب عمران:

يواصل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولاته الميدانية المكثفة قبل ساعات من انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والمقرر لها يومي 10 و 11 ديسمبر الجاري.

وتفقد المحافظ عددًا من مقار اللجان الانتخابية، شملت مدارس عبد المجيد حسين الإعدادية بنات وعباس العقاد الثانوية العسكرية بنين، للاطمئنان على سير التجهيزات.

أكد كمال، خلال جولته، على أهمية أن تظهر اللجان الانتخابية بالشكل المشرف لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وتضم المحافظة إجمالي 152 لجنة فرعية داخل ثلاث دوائر انتخابية (أسوان، نصر النوبة، وإدفو)، بواقع مقعد لكل دائرة.

وشدد المحافظ على أن دور الأجهزة التنفيذية ومسؤولي المحليات يقتصر على التجهيز والإعداد اللوجستي الجيد للجان الانتخابية والاستراحات المختلفة فقط. مؤكدًا على التزام الجميع كجهاز تنفيذي بـ "الوقوف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون تمييز"، وأن الهدف الأسمى هو إتمام التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان.

وفي سياق متصل، أشار محافظ أسوان إلى أنه بالتوازي مع جهود التجهيز، جرى عقد العديد من اللقاءات الجماهيرية للتوعية بضرورة النزول والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.

ولفت إلى دور المجلس القومي للمرأة، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، والقيادات الشعبية في تحفيز وتشجيع المواطنين لتحقيق مشاركة واسعة في هذا الاستحقاق الدستوري.