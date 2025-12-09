200 سيارة في الشوارع.. رئيس "صرف الإسكندرية" يتابع كسح الأمطار - صور

5 دوائر تعود للصفر.. 139 مرشحًا في سباق انتخابي ساخن بالمنيا

أجرى المهندس سامى قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة ميدانية، اليوم الثلاثاء، لمتابعة أعمال كسح مياه الأمطار المتوسطة والغزيرة التي بدأت منذ الثالثة صباحًا، والمقرر استمرارها حتى الغد وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتفقد رئيس الشركة، خلال جولته بعض محطات الرفع وعددًا من التمركزات الميدانية المنتشرة بالمحافظة، واطّلع على جاهزية الفرق العاملة انتظام التشغيل وفاعلية المعدات في التعامل مع تراكمات مياه الأمطار.

وشدد قنديل، على ضرورة التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار في الشوارع والمحاور الرئيسية، موجّهًا برفع درجة الاستعداد القصوى والتدخل السريع لضمان سيولة الحركة المرورية وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الشركة دفعت بنحو 150 سيارة ومعدة متمركزة في مختلف النقاط الساخنة بالمحافظة، بالإضافة إلى 50 سيارة ومعدة مخصصة لأعمال التطهير لضمان أعلى معدلات الجاهزية خلال موجة الطقس السيئ.

نوة قاسم تضرب سواحل الإسكندرية

كانت نوة قاسم عاودت ضرب سواحل وأحياء الإسكندرية، صباح اليوم، يصاحبها أمطار غزيرة ورياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع ليلًا.

وتراوحت درجات الحرارة على الإسكندرية، اليوم، بين 19 درجة مئوية للعظمى، و17 درجة مئوية للصغرى، وسرعة الرياح 14 كيلو متر/ الساعة، فيما ارتفعت الرطوبة لتسجل 76%.

تحذير الأرصاد الجوية

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من وجود سحب رعدية ممطرة تؤثر بقوة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بمحافظات "الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ".

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تتقدم الحب الممطرة للمناطق الداخلية خلال الساعات القليلة القادمة، مع استمرار وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وبحسب جدول النوات بميناء الإسكندرية، يصاحب نوة "قاسم" رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة وأمطار غزيرة لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أيام، إذ تعد أحد أكثر نوات الشتاء ضراوة.

وكانت النوة، ضربت الإسكندرية نهاية الأسبوع الماضي بأمطار خفيفة إلى متوسطة لمدة يوم واحد ما وصفه الصيادون بأنها "فسدت" أي مرت بسلام، قبل أن تعود من جديد بقوة أكبر.