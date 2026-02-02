إعلان

أسباب هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية.. خبيرة تكشف

كتب : مصراوي

12:54 م 02/02/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- ميريت نادي:

قالت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، إن انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة اليوم يرجع إلى الضغوط البيعية خلال الفترة الحالية، مما أدى إلى تراجع المؤشرات، خاصة المؤشر الرئيسي للبورصة.

وأوضحت خلال حديثها مع مصراوي، أن المؤشر الرئيسي كان يشهد ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية، في حين كان أداء باقي المؤشرات عرضيًا، وهو ما يحدث عادة عند وصول المؤشر إلى مناطق تاريخية أو قمم مرتفعة، حيث تتجه بعض المؤسسات إلى البيع، خاصة في الأسهم القيادية التي حققت ارتفاعات قوية.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.24% عند مستوى 47071 نقطة، ببداية تعاملات اليوم الاثنين.

وأضافت رمسيس، أن عمليات البيع تؤدي إلى تحركات عرضية في المؤشر، ومع هذه التحركات يبدأ بعض المتعاملين، في تصفية مراكزهم خوفًا من استمرار الاتجاه الهابط وتحول الأرباح المحققة إلى خسائر.

وأشارت إلى أن وجود اكتتاب جديد لشركة "جورمية" في الوقت الحالي، والذي قد يؤدي إلى سحب جزءًا من السيولة من السوق أو يدفع المستثمرين إلى تسييل بعض الأسهم للمشاركة في الاكتتاب، بدافع إتاحته فرصة استثمارية جيدة، حيث السهم يكون مفتوحًا على الحدود السعرية في أول جلسة تداول، ما قد يؤدي إلى تحقيق ارتفاعات قياسية.

وأوضحت رمسيس أن هذا يتكررعادة في الاكتتابات العامة، حيث يقوم المستثمرون بتصفية بعض مراكزهم للدخول في أسهم الطرح الأولي.

وأكدت أن المراجعة الدورية للمؤشرات تؤدي إلى عدم استقرارالمحافظ، وتغير تحركات المستثمرين، حيث يتم بيع الأسهم التي خرجت من المؤشر، والشراء في الأسهم التي تم إدراجها، وفقًا لمراكزها الجديدة داخل المؤشر.

اقرا ايضا:

هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بـ1.24% بمستهل تعاملات اليوم الاثنين

الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل متناهي الصغر إلى 292 ألف جنيه

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

حنان رمسيس البورصة المصرية EGX 30

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حيثيات تأييد الإعدام في قضية "طبيب الساحل": انتفاء الإكراه وصحة اعترافات
حوادث وقضايا

حيثيات تأييد الإعدام في قضية "طبيب الساحل": انتفاء الإكراه وصحة اعترافات
اكتشاف حديد نيزكي سقط من السماء داخل كنز.. ما علاقة توت عنخ آمون؟ صور
علوم

اكتشاف حديد نيزكي سقط من السماء داخل كنز.. ما علاقة توت عنخ آمون؟ صور
لتحديد مصيره.. توروب يراقب إمام عاشور بعد العقوبة بهذه الطريقة
رياضة محلية

لتحديد مصيره.. توروب يراقب إمام عاشور بعد العقوبة بهذه الطريقة
إليسا تتعرض لموقف محرج على المسرح بحفلها في الإمارات.. ماذا حدث؟ (فيديو)
زووم

إليسا تتعرض لموقف محرج على المسرح بحفلها في الإمارات.. ماذا حدث؟ (فيديو)
أبرزهم إيلون ماسك وترامب.. قائمة القادة والمشاهير المتواجدين في ملفات إبستين
شئون عربية و دولية

أبرزهم إيلون ماسك وترامب.. قائمة القادة والمشاهير المتواجدين في ملفات إبستين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات
الذهب يواصل الانخفاض ببداية التعاملات الصباحية
فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر