أسباب هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية.. خبيرة تكشف

قالت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، إن انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة اليوم يرجع إلى الضغوط البيعية خلال الفترة الحالية، مما أدى إلى تراجع المؤشرات، خاصة المؤشر الرئيسي للبورصة.

وأوضحت خلال حديثها مع مصراوي، أن المؤشر الرئيسي كان يشهد ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية، في حين كان أداء باقي المؤشرات عرضيًا، وهو ما يحدث عادة عند وصول المؤشر إلى مناطق تاريخية أو قمم مرتفعة، حيث تتجه بعض المؤسسات إلى البيع، خاصة في الأسهم القيادية التي حققت ارتفاعات قوية.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.24% عند مستوى 47071 نقطة، ببداية تعاملات اليوم الاثنين.

وأضافت رمسيس، أن عمليات البيع تؤدي إلى تحركات عرضية في المؤشر، ومع هذه التحركات يبدأ بعض المتعاملين، في تصفية مراكزهم خوفًا من استمرار الاتجاه الهابط وتحول الأرباح المحققة إلى خسائر.

وأشارت إلى أن وجود اكتتاب جديد لشركة "جورمية" في الوقت الحالي، والذي قد يؤدي إلى سحب جزءًا من السيولة من السوق أو يدفع المستثمرين إلى تسييل بعض الأسهم للمشاركة في الاكتتاب، بدافع إتاحته فرصة استثمارية جيدة، حيث السهم يكون مفتوحًا على الحدود السعرية في أول جلسة تداول، ما قد يؤدي إلى تحقيق ارتفاعات قياسية.

وأوضحت رمسيس أن هذا يتكررعادة في الاكتتابات العامة، حيث يقوم المستثمرون بتصفية بعض مراكزهم للدخول في أسهم الطرح الأولي.

وأكدت أن المراجعة الدورية للمؤشرات تؤدي إلى عدم استقرارالمحافظ، وتغير تحركات المستثمرين، حيث يتم بيع الأسهم التي خرجت من المؤشر، والشراء في الأسهم التي تم إدراجها، وفقًا لمراكزها الجديدة داخل المؤشر.

