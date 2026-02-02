إعلان

مصرع 3 وإصابة 14 آخرين في حادث مروع على الصحراوي الغربي بأسوان

كتب : إيهاب عمران

12:44 م 02/02/2026

أسعاف أسوان

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرين اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي "أسوان – القاهرة".

تلقى اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو بوقوع الحادث بالقرب من مدخل مدينة كوم أمبو، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

جرى نقل جثث المتوفين إلى مشرحة كوم أمبو، بينما جرى إسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

أسوان الصحراوي الغربي انقلاب سيارة ميكروباص

