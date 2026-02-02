مصرع 3 وإصابة 14 آخرين في حادث مروع على الصحراوي الغربي بأسوان

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرين اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي "أسوان – القاهرة".

تلقى اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو بوقوع الحادث بالقرب من مدخل مدينة كوم أمبو، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

جرى نقل جثث المتوفين إلى مشرحة كوم أمبو، بينما جرى إسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.