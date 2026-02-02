بنسبة نجاح 78.40%.. محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية (صور)

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسي 2025/2026، حيث بلغت نسبة النجاح 78.40%.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 68%، والشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 100%.

جاء ذلك خلال عرض الدكتور ربيع أبو يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على المحافظ، الذي قدم التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسي لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية، ليكونوا في مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم.

وأوضح الدكتور ربيع أبو يوسف أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 30 ألفًا و205 طلاب وطالبات، فيما بلغ إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على 50% فأكثر 23 ألفًا و680 طالبًا وطالبة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه سيتم فتح باب التظلمات بدءًا من يوم السبت القادم ولمدة 15 يومًا، لتصحيح أي أخطاء محتملة وضمان حقوق الطلاب.