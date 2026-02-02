نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس

يتيح مصراوي خدمة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا للعام الدراسي 2025/2026، بعد اعتمادها رسميًا من اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حيث بلغت نسبة النجاح في المدارس الرسمية 76.11%.

وجاء اعتماد النتيجة خلال لقاء المحافظ مع صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لاستعراض المؤشرات العامة للنتيجة ومعدلات الأداء الطلابي في مختلف الإدارات التعليمية.

وأعرب محافظ المنيا عن تهانيه للطلاب الناجحين والمتفوقين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق، وحث الطلاب المتميزين على مواصلة الاجتهاد خلال الفصل الدراسي الثاني. كما وجّه الشكر والتقدير للقيادات التعليمية والإداريين والمعلمين على جهودهم المبذولة خلال الفصل الدراسي الأول.

وأوضح صابر عبد الحميد أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 119 ألفًا و416 طالبًا، حضر منهم 114 ألفًا و831 طالبًا، فيما بلغت نسبة النجاح العامة 76.11%.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة بسهولة عبر خدمة مصراوي، سواء بالاسم أو رقم الجلوس، مع إمكانية طباعة النتيجة أو حفظها رقميًا لضمان الاحتفاظ بها.